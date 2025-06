Pai assassinado junto com o filho de 2 anos em ataque de pistoleiros pode ter sido confundido

A possibilidade de que o jovem Moisés de Souza Sena, de 23 anos — morto junto com o filho de apenas dois anos em um ataque de pistoleiros em Manaus, no último domingo (22) — tenha sido confundido com outra pessoa está sendo investigada pela Polícia Civil do Amazonas.

A informação foi dada pela PC, durante coletiva de imprensa, nesta terça-feira (24).

Como detalhado pelo site G1, câmeras de segurança registraram o momento em que Moisés, a esposa e o filho foram baleados na Zona Leste da cidade.

Segundo testemunhas, a família estava em uma motocicleta quando foi surpreendida por um homem armado em outra moto.

A mulher, única sobrevivente, foi hospitalizada, mas já recebeu alta.

No momento, as investigações estão concentradas em identificar o autor do crime para entender a motivação do ataque.

A possibilidade de Moisés ter sido morto por engano surgiu pelo fato da vítima não ter histórico criminal, nem apresentado qualquer indício que pudesse motivar o crime, sendo considerado trabalhador por familiares.

Emocionantemente devastada, a esposa de Moisés e mãe da criança ainda não prestou depoimento formal.

Ainda de acordo com as informações, as imagens do crime também são utilizadas na elucidação do caso.

Com informações do site G1