Idoso é declarado morto em UPA por médico, mas trabalhador de funerária encontra sinais vitais

O caso de um idoso de 80 anos, declarado morto na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Córrego Fundo, no Centro-Oeste de Minas Gerais, teve uma reviravolta inesperada.

Como detalhado pelo site Divinews, momentos antes do corpo ser levado para uma funerária, o agente funerário notou que o homem ainda apresentava sinais vitais.

Imediatamente, o paciente recebeu nova assistência e foi transferido para um leito de emergência, onde permanece internado. O estado de saúde dele, no entanto, não foi informado pela unidade.

Segundo comunicado oficial da Prefeitura de Córrego Fundo, o idoso já estava hospitalizado desde o dia anterior, em condição grave e sob cuidados paliativos.

A constatação de óbito foi feita por um médico plantonista após o paciente sofrer uma parada cardíaca.

Ainda conforme a nota, os familiares haviam assinado um ‘termo de não investimento’, documento que impede a realização de manobras de ressuscitação e procedimentos invasivos em caso de morte.

Ainda de acordo com as informações, a Prefeitura solicitou o afastamento imediato do profissional responsável e instaurou uma sindicância interna para investigar os detalhes do caso.

Com informações do site Divinews