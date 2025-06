Homem foi morto enquanto lia a bíblia e teve corpo queimado na churrasqueira

Um artista de rua foi brutalmente assassinado em um crime que chocou a argentina. O corpo de César Darío Rodas, de 41 anos, foi encontrado dentro da sua própria residência em Las Heras, na província de Mendoza, Argentina.

De acordo com o portal de notícias Ric.com.br, César foi esquartejado e queimado depois de ser torturado fisicamente e psicologicamente por pelo menos três pessoas.

Enquanto era espancado, com objetos como uma pá, um pedaço de madeira maciça e até uma garrafa, ele foi obrigado a ler passagens da Bíblia que foi encontrada no local do crime com sangue.

As investigações apontam que ele foi agredido até a morte e teve o cadáver parcialmente queimado em uma churrasqueira. Testemunhas afirmam que partes de seus restos mortais foram devoradas por cães da residência onde ocorreu o assassinato.

O irmão da vítima chegou a receber fotos dos restos sendo queimados em uma grelha e procurou a polícia. Os três suspeitos do crime foram presos e alegaram que o crime foi motivado por uma tentativa de abuso sexual contra a filha de um deles, de 16 anos.

Esta versão dos fatos continua sendo investigada pelas autoridades, mas não foi confirmada.

Conhecidos rejeitam a acusação de abuso sexual e afirmam que não condiz com a conduta do homem assassinado. Agora, a família pede ajuda por meio de doações para o funeral e cremação.

