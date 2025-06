Adolescente mata e esconde os corpos do pai, mãe e irmão de apenas 3 anos

Um adolescente de 14 anos foi acusado de assassinar toda a sua família e preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) nesta quarta-feira (25).

De acordo com o portal de notícias CGN, além de matar os próprios pais, o jovem assassinou o irmão, de apenas 3 anos. As vítimas dormiam quando receberam tiros e o crime ocorreu em Itaperuna, município localizado no noroeste fluminense.

O homicídio foi cometido no último sábado (21) após o adolescente ser proibido de viajar para um encontro em outro estado.

Os corpos dos familiares foram jogados dentro da cisterna da residência e a avó compareceu com o neto na delegacia para registrar o desaparecimento das vítimas. No entanto, a perícia identificou manchas de sangue no colchão do casal, vestimentas ensanguentadas e pontos queimados na residência.

O forte odor vindo da cisterna delatou onde os corpos estavam e o adolescente acabou confessando a autoria do crime na delegacia. Ele responderá por fato análogo aos crimes de triplo homicídio e ocultação de cadáver.

