Idoso suspeito de estuprar menina de 4 anos foge para área de mata e é preso após buscas

Um idoso de 61 anos foi preso por suspeita de estuprar uma menina de apenas quatro anos neste último final de semana.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Campo Grande News, o caso aconteceu no município de Aquidauana (MS), na Aldeia Ipegue.

De acordo com o relato da mãe da menina, ela levou a filha à casa de uma amiga para brincar e, após buscá-la e dar-lhe banho, percebeu sinais de agressão.

Ao ser questionada, a criança contou que o “tio” teria abusado dela e lhe entregado dinheiro. Rapidamente, a mãe levou a filha a um hospital.

De acordo com a Polícia Civil, o laudo médico confirmou sinais compatíveis com abuso sexual.

Após a denúncia e registro da ocorrência, o autor fugiu para uma área de mata, dificultando as buscas iniciais feitas pela Polícia Militar.

Ainda de acordo com as informações, com uma força tarefa, foi possível localizar o suspeito na residência de parentes no final da tarde de domingo (22), onde foi preso em flagrante.

Com informações do site G1