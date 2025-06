Homem é condenado a 62 anos de prisão por estuprar a enteada e matar recém-nascido que teve com ela

A Justiça do Ceará condenou um homem a mais de 62 anos de prisão por estuprar a enteada adolescente e matar o filho recém-nascido que teve com a vítima.

Como detalhado pelo site G1, o crime bárbaro ocorreu na cidade de Barreira, interior do estado.

Conforme a denúncia do MP, o homem abusava da enteada desde 2005, quando ela tinha apenas 12 anos.

Aos 16 anos, a adolescente engravidou pela segunda vez do acusado, que realizou o parto da jovem no quintal da casa onde os abusos aconteciam e, após o nascimento, enterrou o recém-nascido vivo, ocasionando a morte do bebê.

A condenação considerou a continuidade delitiva dos crimes de estupro de vulnerável (menor de 14 anos), de estupro qualificado contra menor de 18 anos e homicídio qualificado.

Ainda de acordo com as informações, o réu segue preso desde novembro de 2023.

