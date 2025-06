Engenheiro agrônomo mata esposa a facadas e tenta assassinar a própria filha de 8 anos

Em um crime trágico, um engenheiro agrônomo, 36 de anos, matou a esposa e esfaqueou a filha de 8 anos, na manhã desta terça-feira (24), no município de Lucas do Rio Verde (MT).

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Gazeta Digital, a polícia foi acionada para atender um crime de feminicídio em uma casa de alto padrão da cidade, onde funciona, também, o salão de beleza da vítima.

A Polícia informou que, assim que chegou, encontrou a vítima morta a facadas. Ela tinha ao menos 8 perfurações no corpo, sendo elas no tórax e no pescoço.

Já a filha do casal, de 8 anos, foi socorrida por populares, também esfaqueada, e levada para uma unidade de saúde.

O homem também tentou contra a própria vida após os crimes, mas tinha apenas lesões superficiais de faca. Ele foi hospitalizado.

Ainda de acordo com as informações, já na casa, a cena foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial (Politec).

Com informações do site Gazeta Digital