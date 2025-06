Caso Raissa: humorista é denunciado por feminicídio de miss de apenas 23 anos

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou o humorista Marcelo Alves dos Santos pelo feminicídio da miss teen Raíssa Suelen Ferreira da Silva, de 23 anos, em Curitiba.

De acordo com o g1, ele também foi denunciado por fraude processual qualificada e ocultação de cadáver.

O crime aconteceu no dia 2 de junho, data em que ela foi dada como desaparecida. No entanto, o corpo da jovem foi encontrado em 9 de junho, após Marcelo procurar a polícia, confessar o assassinato.

Em depoimento, ele disse que estrangulou e matou a jovem após ela recusar uma proposta de relacionamento, quando uma discussão foi gerada e uma ofensa de Raissa provocou uma reação violenta do homem.

Após análises do corpo de Raissa no Instituto Médico Legal (IML), a delegada Aline Manzatto, declarou que o legista descartou a informação de que o humorista teria matado a jovem por meio de estrangulamento com o objeto conhecido como enforca-gato, como ele havia dito.

“Ele esgana ela com as mãos, talvez até tenha prensado o corpo dela. Depois, passa uma sacola asfixiando a vítima”, disse a delegada, que afirma que as declarações prestadas por Marcelo estão sendo quebradas.

Para Aline, Marcelo teria premeditado matar Raissa e ocultar o cadáver, inclusive ele contou que matou a jovem com objetos que ele já tinha em casa e usava em seu trabalho com stand-ups.

“Quando a gente foi à casa dele, não tinha nenhum desses materiais. Não tinha ferramenta, não tinha absolutamente nada. Então, isso também quebra a versão do acusado de que tudo aconteceu por acaso”, justificou.

Além disso, o corpo de Raissa foi encontrado enrolado em uma lona nova, o que demonstra uma premeditação do crime. O humorista chegou a convidar a jovem para almoçar sob falso pretexto de uma proposta de emprego em São Paulo.

No dia da confissão, o filho de Marcelo, Dhony de Assis, afirmou que recebeu uma ligação do pai e ao encontrá-lo, viu o corpo da miss enrolando em uma lona.

Ele disse que tentou convencer o pai a se entregar para a polícia, mas após a recusa acompanhou o pai de carro até o local em que enterrou sozinho o corpo da miss.

Sendo assim, Dhony, também foi denunciado por fraude processual qualificada e ocultação de cadáver, mas o MP ressalta que ainda há uma investigação em curso sobre a participação dele no feminicídio.

Agora, cabe à Justiça decidir se aceita, ou não, a denúncia, mas pai e filho permanecem presos nesta terça-feira (24).

