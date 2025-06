Cão da raça pitbull ataca duas pessoas da mesma família e provoca ferimentos graves

Em um novo caso envolvendo um cão da raça pitbull, pai e filho, de 46 e 24 anos, respectivamente, foram violentamente atacados pelo animal da família na madrugada desta terça-feira (24), em Limeira (SP).

Como detalhado pelo site Rápido no Ar, o ataque aconteceu quando o pai teria ido em direção à sua esposa para ajudá-la, pois ela estaria sofrendo uma crise convulsiva.

Foi neste momento que o animal atacou o homem que ficou gravemente ferido. Na sequência, ao tentar afastar o cachorro do pai, o filho foi atacado também.

O pai recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Samu e foi encaminhado a uma unidade hospitalar. O filho também precisou de atendimento médico.

Ainda de acordo com as informações, o cão foi contido por outra pessoa da família e colocado na corrente.

Com informações do site Rápido no Ar