STJ marca data para julgamento de recurso do Robinho contra prisão por estupro cometido na Itália

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou a data do julgamento do recurso do ex-jogador Robson de Souza, conhecido como Robinho. A audiência será no dia 6 de agosto.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, o ex-atleta permanece preso na Penitenciária de Tremembé, em São Paulo.

O ex-jogador foi detido, em março do ano passado, após o STJ decidir que ele deveria cumprir, em solo brasileiro, a pena de nove anos de prisão por estupro coletivo cometido na Itália.

A defesa de Robinho entrou com embargos de declaração, solicitando a redução da pena do ex-jogador, no dia 5 de abril de 2024.

De acordo com o STJ, o julgamento do recurso estará na pauta da Corte Especial em agosto deste ano.

Responsável por julgar ações penais contra governadores e outras autoridades, a Corte Especial é composta pelos 15 ministros mais antigos do Tribunal.

Ainda de acordo com informações, Robinho foi condenado em 2022 após ter estuprado junto com outros cinco homens uma mulher albanesa em uma boate em Milão, em 2013.

Com informações do site G1