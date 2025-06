Sobrinho que matou a tia, arrancou o coração dela e entregou para filha da vítima será solto

Lumar Costa da Silva, de 33 anos, que matou, arrancou o coração da própria tia e fugiu com o órgão em julho de 2019, será solto.

De acordo com o portal de notícias Reporter MT, o juiz Geraldo Fernandes Fidelis Neto, da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, determinou a desinternação do assassino de Maria Zelia da Silva Cosmos após um laudo psiquiátrico elaborado pela equipe do Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciaps) Adauto Botelho, considerou o aponta apto de receber alta hospitalar e voltar ao convívio social cinco anos após o crime.

Maria Zelia foi assassinada pelo sobrinho a golpes de faca e ainda teve o coração arrancado do peito, que foi transportado em uma sacola e entregue para sua filha. Lumar e estava hospedado na casa da vítima, que descobriu que ele era usuário de drogas e pediu para que ele deixasse a residência.

Em decisão proferida no último dia 18, a condição clínica atual do paciente permite o manejo adequado de sua condição no âmbito do tratamento ambulatorial intensivo.

Sendo assim, Lumar deve comparecer mensalmente ao Caps, não se ausentar sem prévia autorização do juiz e não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, jogos, bocas de fumo e locais similares. Ele também está proibido de ingerir bebidas alcoólica e fazer uso de qualquer tipo de drogas.

