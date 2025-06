Seminua, amordaçada e enterrada no quintal: encontram corpo após mulher receber vídeo de vítima morta

O corpo de mulher foi encontrado amordaçado, apenas com o sutiã e com várias lesões na cabeça, enterrado no quintal de uma residência em Rondonópolis, no Mato Grosso.

De acordo com o portal de notícias Power Mix, a vítima foi identificada como Maria Selma Rocha dos Anjos, de 51 anos. O suspeito do crime apontado como Valdinei Pedroso de Almece, de 40 anos, está foragido.

Em cima do local onde o corpo estava enterrado, foi colocado uma caixa d’água. A polícia foi acionada pela ex-esposa do suspeito, que a ameaçou e mostrou um vídeo de Maria Selma morta.

Valdinei possui 14 passagens criminais e é procurado. A Polícia Civil investiga o caso.

