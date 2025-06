Mulher é encontrada morta com sinais de estupro e deixa caderno com anotações

Uma mulher foi encontrada morta com sinais de violência e possível abuso sexual em Joinville (SC), neste último final de semana.

A vítima, que ainda não teve a identidade confirmada oficialmente, apresentava lesões por arma branca e estava com parte das roupas retiradas.

Como detalhado pelo site ND Mais, a mulher foi localizada em uma área urbana da cidade, deitada no chão, com a calça parcialmente arriada até o tornozelo e a blusa levantada até a altura dos seios.

Segundo a Polícia Militar, ela apresentava cortes no rosto, tórax, membros e mãos, indicando possível tentativa de defesa. O Samu foi acionado e constatou o óbito no local.

Durante a perícia, foram identificadas perfurações profundas. Havia também um corte em forma de cruz no lado direito do rosto e marcas nos dedos.

A presença de sêmen na região genital levantou a suspeita de estupro. No local, a Polícia Científica também recolheu um caderno com anotações da vítima.

Em um dos registros, a vítima afirma ter conhecido um homem supostamente em situação de rua, com passagens por tráfico de armas e uso de tornozeleira eletrônica.

Ainda de acordo com as informacoes, a ocorrência foi registrada como homicídio qualificado na modalidade de feminicídio, com indícios de violência sexual, e seguirá em investigação.

Com informações do site ND Mais