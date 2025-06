Homem faz cirurgia para tirar objeto do reto e foge de hospital

Um homem fugiu do Hospital Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, poucas horas após passar por um procedimento cirúrgico para remover um objeto que estava alojado em seu reto.

ANÚNCIO

De acordo com o portal Folha do Progresso, o caso ocorreu na tarde de sábado (21) quando o paciente deu entrada na unidade de saúde e foi submetido à cirurgia.

No mesmo dia, ele saiu do hospital por conta própria e desde então não há informações sobre seu estado de saúde após a cirurgia.

O caso segue sob apuração e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Leia mais: Sobrinho que matou a tia, arrancou o coração dela e entregou para filha da vítima será solto