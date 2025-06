Filha chega em casa e encontra mãe de 42 anos morta a facadas

No Mato Grosso do Sul, Doralice da Silva, de 42 anos, foi encontrada morta pela própria filha dentro de casa, no município de Maracaju, na noite da última sexta-feira (20).

Como detalhado pelo site G1, o ex-companheiro dela foi preso horas depois como principal suspeito do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, Doralice foi morta a facadas após uma discussão com o suspeito.

Vizinhos ouviram gritos vindos da casa dos dois. A briga durou cerca de 30 minutos, conforme relato das testemunhas.

Logo depois, a filha de Doralice chegou ao local e encontrou a mãe caída no chão do quarto, coberta de sangue.

Após o crime, o homem, de 31 anos, fugiu do local a pé. Mais tarde, ele se apresentou à delegacia, negou envolvimento e acabou preso.

Ainda de acordo com as informações, o caso foi registrado como feminicídio e está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil.

