Ex-prefeito de condenado por estupro tem prisão decretada por violar tornozeleira eletrônica 49 vezes

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu recentemente um mandado de prisão contra o ex-prefeito do município de Dom Aquino, Eduardo Zeferino.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Mato Grosso Mais, o idoso, de 71 anos, foi condenado a mais de 28 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

Os crimes ocorreram no ano de 2011, quando as vítimas (crianças entre 7 e 11 anos) participavam de um projeto social.

Em março de 2023, o réu obteve progressão de regime para o semiaberto, com a imposição de diversas condições, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

Entretanto, conforme decisão judicial, o condenado passou a desrespeitar repetidamente as condições impostas pelo monitoramento eletrônico.

Foram registradas 49 violações, incluindo falta de carga no equipamento, ausência de sinal e transgressão de perímetro autorizado.

Diante disso, a Justiça determinou a regressão de pena do idoso. Embora já tenha cumprido parte da pena, ele ainda possui 24 anos de reclusão a serem executados.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, após cumprimento do mandado judicial, Zeferino foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

Com informações do site Mato Grosso Mais