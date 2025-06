Acusado de enterrar corpo de mulher seminu e amordaçado no quintal é preso

Policiais militares e civis prenderam nesta segunda-feira (23) Valdinei Pedroso de Almeida, de 40 anos, suspeito de matar e deixar o cadáver amordaçado, seminu e enterrado no quintal, de Maria Selma Rocha dos Anjos, de 51 ano.

De acordo com o portal de notícias Power Mix, o crime ocorreu em Rondonópolis, no Mato Grosso após a denúncia da ex-companheira de Valdinei, que recebeu um vídeo da mulher morta como ameaça.

Valdinei é ex-marido de uma vizinha de Maria e há suspeitas de que ela possa ter sido vítima de estupro. Ele tem 14 passagens na polícia.

“Ela apresentava muitas pancadas e estava desfigurada. O suspeito amarrou a boca dela com um lençol. Deve ter estuprado porque ela estava nua. No local, havia uma caixa d’água, vários objetos e dava para ver um pé. Ele pegou uma cortina roxa, enrolo na vítima e colocou dentro de um saco plástico. As lesões estavam todas na face”, afirmou um perito criminal em entrevista ao site Agora MT.

No vídeo enviado para a ex, ele mostrava uma mulher morta no quarto, nua, que parecia ser a vizinha.

Além de encontraram marcas de sangue na parede na casa de Valdinei, no quintal, localizaram uma caixa d’água e, logo após, um pé embaixo de uma lona que foi retirada, revelando o corpo parcialmente enterrado.

O acusado foi conduzido à Polícia Civil e presta depoimento para maiores investigações.

