Em novo caso, homem é atacado por pit bull solto na rua enquanto trabalhava

Um entregador de 48 anos denunciou nesta semana à Polícia Civil de São Paulo que foi atacado por um cachorro da raça pit bull enquanto trabalhava.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Gazeta do Interior, o caso aconteceu em São José do Rio Preto.

Segundo o relato da vítima, o animal estava solto na via, quando avançou e o mordeu na perna. Para se defender, o entregador usou a bolsa que carregava e acertou o corpo do cão, conseguindo se desvencilhar e sair rapidamente do local.

Ferido, ele foi para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.

Mais tarde, ao retornar ao local, o entregador notou que o cão havia sido recolhido e estava no quintal de um imóvel localizado nos fundos da mesma rua onde ocorreu o ataque.

Diante da situação, ele procurou a polícia e registrou a ocorrência como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

Ainda de acordo com as informações, o caso será investigado para apurar responsabilidades quanto à guarda do animal e se houve negligência por parte do tutor.

Texto com informações do site Gazeta do Interior