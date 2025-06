Mulher em prisão domiciliar é suspeita de esquartejar e queimar homem que teria abusado de sua filha

Na Argentina, uma mulher de 40 anos que estava em prisão domiciliar é suspeita de matar e desmembrar um homem em sua própria casa.

Segundo detalhado pelo site Infobae, após uma denúncia, os policiais — que enfrentaram muita dificuldade para acessar a residência — encontraram no local o corpo desmembrado e queimado.

A mulher confessou o crime e revelou a suposta motivação. Segundo ela, o homem de 41 anos abusou sexualmente de uma de suas filhas (ainda não confirmado) e, por isso, ela o matou.

No local, estavam outros dois homens — com antecedentes criminais (inclusive por ocultação de cadáver) — que foram presos e acusados de cúmplices no assassinato.

Outros quatro menores que estavam na propriedade também foram encontrados pelas autoridades.

Segundo relato, a mulher possui extensa ficha criminal, por inúmeras passagens.

Ainda de acordo com as informações, exames periciais foram realizados no local, para seguimento da investigação.

Texto com informações do site Infobae