Homem que passeou com cadáver do pai em cadeira de rodas pelas ruas é preso por ameaçar ex

Romulo Alves da Costa, de 42 anos, foi preso esta semana após ameaçar de morte sua ex-namorada, de 22 anos, em Manaus.

De acordo com o AM Post, a prisão ocorreu poucos dias após o homem ser flagrado empurrando pelas ruas uma cadeira de rodas com o corpo do próprio pai já sem vida. Este caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), e agora se soma à nova acusação de ameaça.

A ex-companheira procurou a delegacia com gravações em que era ouvido a ameaçando dizendo que se era “capaz de matar o próprio pai, matar ela seria muito fácil”.

A delegada explicou que o relacionamento entre Romulo e a vítima foi breve, durando cerca de um mês. Desde o término, ele passou a persegui-la e a fazer ameaças constantes e vigiar sua residência.

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Bruno Fraga, também se manifestou sobre o caso, e destacou que esse tipo de comportamento revela um profundo desrespeito pela vida do próprio idoso e um risco claro à vida da ex-companheira.

Romulo alegou que levava o pai já morto em uma cadeira de rodas para resolver questões financeiras e retirar um empréstimo.

O laudo da morte do idoso ainda sairá e a Polícia Civil não descarta a possibilidade de vilipêndio de cadáver e até mesmo de estelionato tentado, caso se comprove que Romulo pretendia obter vantagens financeiras com a situação.

Romulo foi preso e as investigações continuam.