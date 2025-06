Polícia Civil busca mulher suspeita de matar ex-marido na frente dos filhos

A Polícia Civil do Amazonas segue na busca de Ingrid Souza da Silva, 25 anos, suspeita de homicídio qualificado contra seu ex-companheiro, Bruno Oliveira de Lima, 30 anos.

Como detalhado pelo Portal do Holanda, o crime ocorreu em 15 de junho deste ano, na frente dos filhos e do pai da vítima.

De acordo com a PC do município de Manacapuru, Ingrid teria ido até a casa do pai de Bruno e o atacado com um punhal no peito.

A vítima chegou a ser levada ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Logo depois, foram iniciadas as investigações assim que foi tomado conhecimento do delito e, rapidamente, foi possível identificar a autora.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil agora conta com a colaboração da população para localizá-la.

