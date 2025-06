Jovem de 18 anos mata, esquarteja e enterra corpo do pai no quintal após desentendimento

Um jovem de 18 anos foi denunciado criminalmente pelo Ministério Público do Paraná por matar, esquartejar e ocultar o corpo do próprio pai. O crime ocorreu no município de São Mateus do Sul, no Sudeste do estado.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Metrópoles, segundo a acusação, a ação foi cometida de forma premeditada, cruel e com o uso de recurso que impossibilitou qualquer chance de defesa da vítima.

De acordo com a denúncia, pai e filho haviam tido um desentendimento momentos antes do crime, no dia 10 de maio. Em seguida, o jovem atacou a vítima com uma facada pelas costas.

Após consumar o assassinato, o acusado esquartejou o corpo. Partes foram enterradas no quintal da casa onde os dois viviam; outras foram descartadas em uma ponte da região.

Na tentativa de encobrir o homicídio, o jovem teria queimado as roupas do pai, destruído objetos utilizados no crime e feito uma limpeza minuciosa do local.

A denúncia do MP também atribui ao acusado os crimes de destruição e ocultação de cadáver, furto e homicídio qualificado, com agravantes.

Ainda de acordo com as informações, o jovem segue preso preventivamente e, se condenado por todos os crimes, pode enfrentar uma pena superior a 30 anos de prisão.

Com informações do site Metrópoles