Influenciador morre em acidente durante passeio de buggy no Maranhão

O influenciador Antônio Robson da Silva Pontes, conhecido como Robin da Carne, morreu nesta quinta-feira (19), ao sofrer um acidente durante um passeio de buggy, no Maranhão.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, o acidente ocorreu em uma fazenda localizada entre as cidades de Dom Pedro e Presidente Dutra, no Leste do estado.

Nas redes sociais, o influenciador postava fotos e vídeos sobre o dia-a-dia ligado ao campo, com passeios em cavalos e competições de vaquejada, além de conteúdos humorísticos.

Até o momento, não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Investigado em operação

Robin da Carne era um dos influenciadores investigados durante a segunda fase da Operação Jogo Sujo, ação da Polícia Civil do Piauí, que tinha como objetivo reprimir a divulgação de jogos de azar ilegais na internet.

Ainda de acordo com as informações, em outubro de 2024, ele se apresentou na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, prestou depoimento, foi preso e liberado menos de 24 horas depois.

Com informações do site G1