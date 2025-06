VÍDEO: Tosador filmado dando socos em cadelas é indiciado por maus-tratos

O homem filmado agredindo cadelas em um pet shop, em Goiás, foi indiciado nesta semana por maus-tratos, conforme a Lei de Crimes Ambientais. A pena para o crime é de 2 a 5 anos de prisão.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, a cadela Sofia foi agredida durante uma tosa no pet shop, no dia 7, em Aparecida de Goiânia. Após a agressão, a cadela precisou de atendimento veterinário, motivando a primeira denúncia.

As imagens das câmeras de monitoramento foram entregues aos investigadores pelo próprio pet shop, podendo confirmar o caso.

Com o avanço das investigações da Polícia Civil de Goiás e a obtenção de novas imagens, foi confirmada a agressão contra a outra cadela, Noah, também pertencente à mesma tutora.

O novo vídeo mostra o tosador manuseando a cadela de forma brusca. Ele também desfere um soco, além de bater com a máquina de tosa e uma toalha na cabeça do animal.

Não representa os valores

Em nota divulgada pela clínica veterinária no dia que ocorreu o registro da agressão, a clínica informou que o suspeito trabalhou apenas no dia em que a agressão aconteceu.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, o texto diz ainda que o episódio não representa os valores ou o comportamento dos profissionais que atuam diariamente no petshop. Confira o vídeo:

Com informações do site G1