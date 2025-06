Menino de apenas 13 anos é abusado sexualmente após ser entregue pelo pai a conhecido

Um homem de 46 anos foi preso pela Polícia Civil em Januária, no Norte de Minas Gerais, apontado como o responsável pelo abuso sexual de um menino, de 13 anos.

Como detalhado pelo site Estado de Minas, nesta terça-feira (17), a PCMG concluiu as apurações e indiciou o homem, que é conhecido da família.

Ele está custodiado no sistema prisional e pode responder por estupro de vulnerável caso vire réu. O crime aconteceu no último domingo (15).

Como relatado pela PC, foi apurado que a vítima passou o fim de semana na casa do pai, na zona rural, e, no momento de retornar para casa, foi levado por um conhecido da família.

Durante o trajeto, o homem desviou do caminho, beijou a vítima à força, tocou seu corpo e a obrigou a tocá-lo também.

De acordo com a PC, o menino estava muito abalado quando relatou os fatos à mãe, que acionou a polícia, possibilitando realizar a prisão do homem, que confessou o crime.

Ainda de acordo com as informações, com a conclusão da investigação, o inquérito foi encaminhado à Justiça.

