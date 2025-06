Justiça determina que tutor de pit bulls que invadiram casa e mataram cão pague indenização

A Justiça do Mato Grosso do Sul determinou o pagamento de indenização por parte do proprietário de dois cachorros da raça pitbull que invadiram a residência do vizinho e atacaram o cão da família, que não resistiu aos ferimentos.

Como detalhado pelo site Correio do Estado, o homem que perdeu o animal de estimação relatou que, no momento do ataque, o cachorro estava dentro da residência, quando os pitbulls invadiram o local.

Na ocasião, o tutor registrou um boletim de ocorrência e afirmou que tentou contato com o vizinho, mas ele se manteve inacessível.

A decisão apontou que o réu, que sequer compareceu ao processo, agindo em revelia.

Como relatado, a sentença foi baseada no artigo 936 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade do dono do animal por qualquer dano que ele causar, exceto se comprovar culpa exclusiva da vítima ou ocorrência de força maior.

Ainda de acordo com as informações, o tutor responsável terá que pagar indenização no valor de R$ 5 mil.

