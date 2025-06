Jovem que protagonizou vídeo viral quebrando carro do ex é encontrada morta

O corpo de Brena Maia, de 25 anos, que esteve desaparecida por três dias, foi encontrado Morada Nova, no Ceará.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Gc mais, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso desde que ela foi vista pela última vez no domingo (15), após ter sido filmada quebrando o carro de um homem que seria ex-namorado dela.

O corpo da jovem foi localizado por um morador em uma área de vegetação extensa, ao lado da moto que a pertencia. O cadáver possuía sinais de violência.

A polícia trabalha com a hipótese de homicídio, já que o corpo foi deixado no local e o crime teria ocorrido ali mesmo, possivelmente com o intuito de esconder a vítima.

Como um vídeo circula nas redes mostrando Brena, horas antes do desaparecimento, quebrando o carro do ex-namorado, a polícia investiga se esse episódio tem relação direta com a morte da jovem.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PMCE) informa que investiga as circunstâncias da morte e ressalta que somente após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível confirmar as causas da morte.