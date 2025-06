Adolescente suspeito de planejar estupro virtual em ‘desafio’ na internet é apreendido

Um adolescente de 15 anos, suspeito de planejar um estupro virtual como parte de um “desafio” que seria transmitido em um grupo de rede social, foi apreendido no Piauí .

Como detalhado pelo site G1, a conduta foi identificada pelo Núcleo de Observação e Análise Digital (NOAD), da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

O NOAD atua no combate a crimes virtuais contra crianças e adolescentes, como estupros virtuais e a comercialização de pornografia infantil.

Segundo o núcleo, além de planejar e incentivar o estupro virtual, o adolescente, que morava no município de Simplício Mendes, também promovia a automutilação.

Ele obrigava as vítimas, sob ameaças, a agredir outras pessoas — geralmente irmãos mais novos — e a maltratar animais, sempre como parte dos chamados “desafios”.

Ainda segundo o Noad, todos os atos deveriam ser gravados e compartilhados com a comunidade digital. Caso contrário, o garoto ameaçava divulgar imagens e conversas comprometedoras das vítimas.

Ainda de acordo com as informações, após ser identificado, as autoridades do Piauí foram acionadas para realizar a apreensão..

Com informações do site G1