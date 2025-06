Pai atira em bebê que era amamentado pela mãe e impede que criança seja socorrida

Uma criança indígena, de 3 anos, foi morta no colo da mãe pelo próprio pai com um tiro. O disparo de espingarda ocorreu durante uma discussão entre os pais quando o genitor chegou em casa alcoolizado.

De acordo com o Metrópoles, a criança não resistiu ao receber o disparo de espingarda e morreu na aldeia Borges, a cerca de 26 km do município de Amarante do Maranhão, na última segunda-feira (16).

O acusado de cometer o crime é Wesley dos Santos Miranda. A mãe da criança é Regina, uma indígena da etnia Guajajara, que no momento do assassinato amamentava a criança.

O pai invadiu a casa e agrediu e ameaçou a mulher. Como estava armado, afetou os disparos que atingiram de raspão o tórax da mãe e o abdômen da criança. Ele se trancou com a criança na casa e impediu seu socorro.

Wesley, que não é indígena, morava em Senador La Rocque, também no Maranhão, e vivia na aldeia com a esposa e o filho.

Ele foi preso dentro da própria aldeia e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Amarante, onde assumiu o crime e alegou que não tinha intensão de atingir o filho.

Wesley deve responder por homicídio, crimes relacionados à Lei Maria da Penha, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e cárcere privado.

