Mãe e padrasto confessam que sabiam que filha de 10 anos era estuprada por idoso

Três adultos foram detidos em Manaus depois da acusação de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 10 anos.

De acordo com o portal AM Post, um idoso de 63 anos foi preso acusado de cometer a violência sexual e de presentear a criança frequentemente. A mãe e o padrasto da vítima, de 36 e 37 anos, estavam cientes do crime.

Uma denúncia feita pelo Conselho Tutelar foi o que causou a abordagem e a mãe foi presa em flagrante por favorecimento à prostituição e estupro de vulnerável. Durante o interrogatório, ela e o padrasto admitiram saber sobre os abusos, mas o idoso preferiu permanecer em silêncio.

A criança declarou que o crime ocorreu na casa do idoso após ela ser atraída para o local. Todos os adultos permanecem à disposição da Justiça.

