Falso pastor que matou ex-esposa já era condenado por outros dois homicídios e estupro

Natalino do Nascimento Santiago, de 50 anos, é suspeito de matar a ex-companheira Auriscléia Lima do Nascimento, de 25 anos. Ela foi assassinada brutalmente com pelo menos oito golpes de terçado. O crime ocorreu na frente dos filhos do casal, na zona rural de Capixaba, no Acre.

Como detalhado pelo site ContilNet, uma das crianças, um menino de apenas quatro anos, com autismo, ficou ferido no rosto ao tentar proteger a mãe.

Após o assassinato de Auriscléia e sua fuga, as forças de segurança do Acre deram início a uma operação integrada. As buscas duraram três dias.

Neste último final de semana, Natalino foi localizado escondido em uma área de mata. A prisão só foi possível após uma denúncia.

O criminoso procurou um morador pedindo ajuda para se entregar, afirmando que estava sendo ameaçado de morte e temia ser executado pela própria comunidade caso tentasse retornar à área urbana.

Durante o interrogatório, Natalino confessou o crime, afirmando que foi motivado por ciúmes e pela tentativa frustrada de ficar com um dos filhos do casal.

Histórico de crimes

Como informado pelo site Polícia Civil, anos antes, Nataliano foi condenado por estuprar e matar a esposa de um tio. Após esse crime, ele também cometeu outro homicídio, crime que também resultou em condenação.

Ainda de acordo com as informações, mesmo com as duas condenações, o homem que se passava por falso pastor voltou a circular livremente.

Com informações do site ContilNet