Dono de bar tem pulmão perfurado por cliente após negar venda fiada

Em Minas Gerais, um homem de 51 anos foi preso após esfaquear o proprietário de um bar que recusou vender uma bebida fiada, na cidade de São Geraldo.

Como detalhado pelo site G1, após discutir com o dono do local, de 62 anos, o homem saiu, voltou com uma faca e golpeou o peito da vítima, que teve o pulmão perfurado, na última sexta-feira (13).

Segundo a Polícia Militar, o proprietário do bar conseguiu pedir socorro aos vizinhos e foi levado pelo Samu. Em uma unidade de saúde, ele passou por cirurgia e permanecia internado.

Durante buscas, o autor foi encontrado na residência dele, confessou o crime e alegou ter agido em legítima defesa após ser agredido com uma cadeirada.

A faca usada na ação foi apreendida.

Ainda de acordo com as informações, ele foi levado a uma unidade de saúde para atendimento médico e, em seguida, foi preso.

Com informações do site G1