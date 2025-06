Tragédia termina com mãe morta pelo filho de apenas dois anos

Uma tragédia familiar comoveu Rio Verde de Mato Grosso, no norte do estado, durante o fim de semana e terminou com uma mãe morta pelo próprio filho devido a um disparo acidental.

De acordo com o g1, uma criança de apenas dois anos manuseou a arma do pai e atirou contra a mãe, que não resistiu aos ferimentos.

O produtor rural tinha a posse legal de uma pistola calibre 9 milímetros e havia deixado a arma sobre uma mesa na varanda de casa, onde o menino usou a arma e atingiu a mãe no braço e no tórax.

Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e a arma foi recolhida para perícia.

Imagens das câmeras de segurança da residência registraram o momento do disparo e serão analisadas pela polícia para esclarecer os fatos.

O inquérito será encaminhado ao Ministério Público a criança está com a família, mas sob acompanhamento do Conselho Tutelar, que orientará o suporte psicológico. O pai prestou depoimento e foi liberado.

