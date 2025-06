Registro flagra o momento em que pit bull ataca crianças, que precisam subir em um carro para se proteger

Para evitar uma possível tragédia, um grupo de crianças e adolescentes subiu no teto de um carro, no final da tarde deste domingo (15), para se proteger do ataque de um pit bull em uma rua do município de Jaboticabal, em São Paulo.

O momento foi flagrado por uma câmera de segurança, como detalhado pelo site ACidade ON.

No entanto, uma menina, porém, sofreu ferimentos e precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde.

Segundo o relato, o cachorro teria escapado de uma residência próxima do local.

Acionada, a Polícia Militar foi mobilizada para a ocorrência. O tutor do cachorro foi localizado e prestou ajuda.

Ainda de acordo com as informações, a mãe da menina ferida disse nas redes sociais que os ferimentos na filha foram leves.

Com informações do site ACidade ON