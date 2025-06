Homem é preso após ameaçar de morte a esposa que pediu separação após traição

Um homem foi preso, no município de Rondonópolis (MS), após tentar manter a esposa em cárcere privado, agredi-la e ameaçá-la de morte.

ANÚNCIO

Segundo a Polícia Militar de Mato Grosso, a vítima pediu o divórcio após descobrir uma traição no início do ano.

Desde então, ela vinha sendo intimidada pelo companheiro, com quem é casada há cerca de 12 anos.

Como detalhado pelo site Esportes e Notícias, na útima sexta-feira, a mulher relatou que o agressor rasgou suas roupas, tomou seu celular e a impediu de sair do apartamento.

Assustada, ela se escondeu na casa de uma vizinha e só saiu ao ouvir a sirene da viatura policial, que foi chamada rapidamente.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante a agressão, o homem afirmou que mataria a esposa.

Ainda de acordo com as informações, os policiais encontraram o agressor no interior do imóvel, em visível estado de embriaguez e com comportamento agressivo. Logo em seguida, ele foi preso.

Com informações do site Esportes e Notícias