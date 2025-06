Durante briga familiar, idoso morre após ser agredido e jogado em barranco pelo sobrinho

Em Minas Gerais, uma disputa amorosa entre tio e sobrinho terminou em morte, neste último sábado (14), na cidade de Manhuaçu.

Como detalhado pelo site O Tempo, a vítima, de 62 anos, morreu após ser agredida, arrastada por uma escada e lançada em um barranco pelo sobrinho, de 29.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma ciclovia existente às margens da rodovia BR-262, onde os parentes entraram em atrito “motivado por um relacionamento amoroso compartilhado com uma mesma pessoa”.

Durante a discussão, o idoso teria pegado uma faca, mas acabou sendo dominado pelo sobrinho, que passou a agredi-lo. Após o ataque, o rapaz o jogou de um barranco.

O idoso chegou a ser socorrido com fraturas em diversas partes do corpo e em parada cardiorrespiratória. No entanto, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Ainda de acordo comas informações, depois de realizar buscas na região, o sobrinho acabou sendo localizado e preso pela PM.

