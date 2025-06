Homem mata mulher com facada no pescoço e manda selfie para a família: ‘Me traiu’

Em um novo caso de feminicídio, uma mulher de 37 anos foi morta com uma facada na região do Triângulo Mineiro, nesta semana. O companheiro dela confessou o crime a uma vizinha e a familiares, chegando a enviar uma selfie com o rosto sujo de sangue.

Como detalhado pelo site O Tempo, uma testemunha contou que o casal discutiu ao longo de todo o dia e, em determinado momento, ouviu a mulher gritar.

A vizinha afirmou que, ao ir verificar o que estava acontecendo, encontrou o companheiro da vítima saindo da residência.

Segundo o registro da ocorrência, ele teria dito: “Matei porque ela me traiu”, caso ainda não confirmado.

A mulher foi encontrada com uma faca cravada no pescoço. Ela chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O filho do casal confirmou que os pais mantinham um relacionamento conturbado e relatou que a mãe havia sido agredida pelo parceiro horas antes do crime.

Ainda de acordo com as informações, após o feminicídio, o homem fugiu e segue sendo buscado pela PC.

Com informações do site O Tempo