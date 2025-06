VÍDEO: Polícia descobre motivação de pancadaria entre mulheres que terminou com uma delas em coma

Esta semana, um vídeo de uma briga entre mulheres se tornou viral nas redes sociais. No entanto, nem todos sabem que uma das envolvidas está em coma e três delas estão presas.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias AM Post, na madrugada do dia 8, a briga aconteceu na frente de uma adega na zona Norte de Manaus e as autoras do crime foram identificadas como Karolainy Renata Vaz Oliveira, 22 anos, Letícia Laiane Vaz Oliveira, 20, e Thaisa de Matos Reis, 18.

As três mulheres estão detidas sob acusação de tentativa de homicídio qualificado contra as irmãs Maiara Borges de Melo, de 21 anos, e Samara Borges de Melo, de 18, que foram violentamente espancadas. Samara internada em estado gravíssimo, atualmente em coma e respirando por aparelhos, sem previsão de alta.

As investigações apontam que a briga foi motivada por ciúmes em uma relação de amizade desfeita.

Em coletiva, autoridades apontaram que Thaisa, uma das agressoras, era amiga das vítimas e chegou a morar com elas. Após sair da casa das irmãs, Thaisa se mudou com Karolainy e Letícia, o que teria gerado ciúmes e troca de ofensas nas redes sociais.

Quando todas se reencontraram na rua, a briga começou e o espancamento continuou mesmo com uma das vítimas desmaiada e convulsionando.

Após o vídeo da agressão se tornar viral, Karolainy Renata, uma das autoras, fez um pronunciamento nas redes sociais confessando o envolvimento e dizendo que sua intenção era matar Samara.

ANÚNCIO

O conteúdo do vídeo foi anexado às investigações como prova da premeditação e da gravidade das agressões e elas podem ser condenadas a penas que variam de 12 a 20 anos de prisão.

A família de Samara pede orações e justiça para a jovem que luta pela vida na UTI.

Leia mais: Corpo de bebê recém-nascido filho de adolescente de 15 anos é encontrado em cova rasa

Adolescente de 13 anos que era estuprada por amigo do pai e padrasto foi expulsa de casa ao contar violência

Polícia recebe denúncia de cadáver transportado em carro de coleta de recicláveis e identifica corpo de jovem desaparecida

Mãe de menino que foi jogado da ponte pelo próprio pai fala sobre vida após o crime