Maníaco que matou e estuprou mãe e três filhas após tentativa de roubo vai a júri popular em agosto

A justiça do Mato Grosso definiu para o dia 7 de agosto o julgamento em júri popular de Gilberto Rodrigues dos Anjos, acusado de assassinar brutalmente uma mãe e suas três filhas, em Sorriso.

Como detalhado pelo site Esportes e Notícias, o crime ocorreu no dia 24 de novembro de 2023, quando Gilberto invadiu a casa da família Cardoso com a intenção de roubar.

No entanto, após ser confrontado por Cleci Calvi Cardoso, de 45 anos, ele entrou em luta corporal com a mulher e assassinou ela e as três filhas: Miliane Calvi Cardoso, 19 anos; Manuela Calvi Cardoso, 13 anos; e Melissa Calvi Cardoso, de 10 anos.

As investigações apontam que as quatro vítimas foram estupradas e mortas a facadas. Gilberto foi preso três dias após a chacina.

Condenação anterior

Dois meses antes da chacina, em setembro de 2023, Gilberto invadiu a casa de outra mulher, onde a estuprou sob grave ameaça e tentou matá-la. A mãe da vítima também foi agredida ao tentar intervir.

Mesmo com a prisão decretada, estava foragido quando cometeu os assassinatos em Sorriso, e trabalhava normalmente como pedreiro.

Ainda de acordo com as informações, por esse crime, ele foi condenado a mais de 22 anos de prisão.

Com informações do site Esportes e Notícias