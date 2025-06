Justiça condena mãe e padrasto por espancar e matar criança de 3 anos por chorar durante troca de fraldas

A Justiça do Rio Grande do Sul condenou, nesta quinta-feira (13), à prisão a mãe e o padrasto pelo assassinato de um menino de 3 anos, que morreu após ser espancado em Taquari.

Como detalhado pelo pelo site G1, o menino foi morto em 3 de fevereiro de 2022 dentro de casa, porque chorava durante a troca das fraldas.

Conforme denúncia do Ministério Público (MP), o padrasto teria ficado irritado com o choro e agredido a criança de forma violenta. Ele teria então chamado a mãe do menino para socorrê-lo. A criança foi levada ao hospital, mas já deu entrada no pronto-socorro sem vida.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que a causa da morte foi hemorragia provocada por traumatismo craniano.

O MP explica que a mãe da criança também foi responsabilizada porque foi omissa. Mesmo ciente das agressões que o filho sofria pelo companheiro dela, ela teria sido conivente com os maus-tratos, inclusive com agressões prévias.

Ainda de acordo com as informações, o homem terá de cumprir 28 anos de detenção. Já a da mulher, 18 anos. As identidades deles não foram divulgadas.

Com informações do site G1