Idosa de 64 é socorrida em estado grave após ataque de pitbull solto

Em um novo caso, uma idosa de 64 anos foi socorrida em estado grave, nesta quinta-feira (12), após ser atacada por um cachorro da raça pitbull, em Campo Grande (MT).

Como detalhado pelo Jornal Midiamax, ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, onde segue internada, estável.

Segundo o filho, Bruno Vilela de Oliveira, a mãe perdeu muito sangue e sofreu uma fratura exposta.

Como relatado, a vítima caminhava tranquilamente quando foi atacada por um animal solto na rua. O ataque só parou com a ajuda de trabalhadores que estavam próximos.

Além da família, a comunidade segue em buscas pelo tutor do animal. Segundo uma moradora, o cão seria de um morador da região, que possui outros dois cães.

Ainda de acordo com as informações, o filho tentou registrar um boletim de ocorrência, entretanto, a Polícia Civil teria solicitado o endereço do tutor.

Com informações do Jornal Midiamax