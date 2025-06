Vídeo mostra suposto passageiro caminhando após sair com vida de Boeing 787 da Air India que caiu após decolagem

Em uma situação imaginável, um homem afirmou ter sobrevivido à queda do Boeing 787 na Índia nesta quinta-feira (12). Ele foi identificado como Vishwash Ramesh, de 40 anos, e declarou que conseguiu se levantar e sair após o impacto.

ANÚNCIO

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o passageiro, que estava na poltrona 11A, caminhando depois do acidente.

Segundo o site local Hindustan Times, o homem de nacionalidade britânica foi colocado em uma ambulância e levado a um hospital da região.

O sobrevivente chegou a ser visitado por uma autoridade indiana horas depois. Confira o registro:

Queda de avião

A aeronave, com 242 pessoas a bordo, caiu na Índia, perto do aeroporto de Ahmedabad, no oeste do país. O acidente ocorreu em uma área residencial segundos após a decolagem.

Até o momento, já foram confirmadas 290 mortes, incluindo pessoas em terra, número que ainda pode aumentar.

ANÚNCIO

Avião é operado no Brasil pela LATAM

No Brasil, o modelo é operado pela LATAM. Outras companhias internacionais também realizam viagens com a aeronave (nas versões 787-8 e 787-9) para o país.

Considerado muito seguro, o B787 estreou em serviço em 2011 com a japonesa All Nippon Airways e, desde então, não havia sofrido nenhum acidente fatal.