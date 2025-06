Vídeo flagra queda de B787 na Índia com 242 passageiros; avião é operado no Brasil pela LATAM

Um avião da Boeing operado pela companhia Air India caiu perto do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, no início desta quinta-feira (12/6). A aeronave tinha destino a Londres, no Reino Unido, com 242 passageiros a bordo.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que a aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner, cai logo após a decolagem, na povoada área de Meghani.

Em seguida, coluncas de fumaça preta foram vistas subindo do local do acidente. Confira o registro:

De acordo com relatos preliminares, o voo entrou em situação de emergência logo após a decolagem e caiu em uma área residencial, o que levou à resposta imediata.

Segundo as autoridades policiais, uma pessoa foi encontrada com vida no avião e outra, que já havia sido resgatada, estava no hospital.

Neste momento, o trabalho de resgate continua no local e a causa do acidente será investigada.

Vítimas também em terra

Pelo menos 5 estudantes de medicina também morreram quando o avião da Air India colidiu com um alojamento para médicos, em uma zona residêncial.

Com isso, o número de mortos foi elevado e ainda pode aumentar, conforme novas informações forem divulgadas.

Avião é operado no Brasil pela LATAM

No Brasil, o modelo é operado pela LATAM. Outras companhias internacionais também realizam viagens com a aeronave (nas duas versões 787-8 e 787-9) para o país.

No site, a empresa afirma que a aeronave de grande porte é o modelo mais moderno da frota widebody (corredor duplo, usada principalmente para voos internacionais de longa distância) da LATAM.

Considerado muito seguro, o B787 estreou em serviço em 2011 com a japonesa All Nippon Airways e, desde então, não havia sofrido nenhum acidente fatal.