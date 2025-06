Vídeo chocante de homem sendo morto pelo próprio irmão para defender a mãe se tornou viral

Um vídeo brutal se tornou viral nas redes sociais depois que vizinhos gravaram um irmão esfaqueando o outro em Manaus.

De acordo com o portal de notícias AM POST, Lázaro Bruno de Carvalho, de 39 anos, foi morto com ferimentos de arma branca desferidos pelo próprio irmão, que pode ser um adolescente de 17 anos.

Segundo testemunhas, o crime ocorreu depois Lázaro chegou à residência visivelmente alterado, possivelmente sob efeito de entorpecentes e tentou agredir a própria mãe. A briga da residência acabou terminando na rua, quando o menor deu ao menos nove facadas no irmão mais velho.

Em vídeo registrado por um vizinho, é possível ouvir gritos desesperados pedindo que o jovem parasse, pois a vítima iria morrer.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas Lázaro morreu antes do socorro e seu corpo foi levado diretamente pelo Instituto Médico Legal (IML).

Samuel está foragido e a mãe informou que o filho seria menor de idade, mas a polícia ainda suspeita que ele tenha 23 anos.

O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro (DEHS).

