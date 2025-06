Professora de medicina é afastada de universidade após denúncia de importunação sexual

Uma professora de medicina da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Mato Grosso do Sul, foi afastada por tempo indeterminado nesta semana, após ser denunciada por quatro alunas do curso por importunação sexual.

Como detalhado pelo site G1, o caso ocorreu durante uma atividade realizada fora do campus universitário e a Polícia Civil investiga o caso.

Em nota oficial, a instituição declarou repúdio a qualquer forma de violência contra as mulheres e informou que está acompanhando o caso de perto.

De acordo com o boletim de ocorrência, as estudantes de Medicina relataram que foram até a casa da professora para realizar uma avaliação proposta por ela. No local, no entanto, foram recebidas por dois homens vestidos apenas com roupas íntimas.

Segundo os depoimentos, os homens fizeram comentários sobre os corpos das estudantes. Em determinado momento, uma das jovens teria sido beijada à força, enquanto as demais relataram ter sido abraçadas e tocadas.

Ainda conforme os relatos, a professora apareceu durante a situação e teria pedido a um terceiro homem que também estava na residência que retirasse os dois envolvidos.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar os fatos, que estão sendo investigados, inicialmente, como importunação sexual.

Com informações do site G1