Perseguição policial termina da pior maneira para motociclista menor de idade e sem habilitação

Um acidente de trânsito entre dois veículos aconteceu por conta de uma perseguição policial pelas ruas do município de Brusque, em Santa Catarina.

Como detalhado pela Rádio Cidade Brusque, a colisão foi registrada nesta quarta-feira (11), entre uma motocicleta e um carro.

Segundo a Polícia Militar, a perseguição teve início no Centro da cidade, seguiu pela Rodovia Antônio Heil e terminou em Nova Brasília, com o condutor da moto batendo no automóvel.

Com a batidade, a polícia deteve o motociclista e constatou que ele era menor de idade. Não há informações sobre feridos.

Ainda de acordo com as informações, os procedimentos pertinentes ao caso foram adotados pela autoridade.

Com informações da Rádio Cidade Brusque