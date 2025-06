Motorista de app condenado por estupro é solto por ordem judicial

Closeup of gavel judgement concept

A Justiça do Ceará autorizou que um motorista de aplicativo, preso e condenado por estuprar uma passageira na saída de uma festa, na capital Fortaleza, recorra da pena em liberdade.

Como detalhado pelo site G1, Edilson Florêncio da Conceição, de 48 anos, que também é lutador de MMA, estava na cadeia desde o dia 19 de janeiro, no dia do crime.

Como Edilson já estava preso, o prazo para o cumprimento da detenção por resistência já foi cumprido, restando pouco mais de 7 anos a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, dos 8 anos determinados pela Justiça.

Apesar da condenação, a justiça permitiu que Edilson Moicano recorra ao processo em liberdade, por ser réu primário e possuir bons antecedentes.

A decisão que levou a soltura de Edilson causou a indignação da empresária Renata Coan Cudh, vítima de Edilson, que pediu ajuda para que o estuprador volte a prisão.

Prisão

O motorista foi preso no momento do crime, por policiais militares que patrulhavam na região e estranharam a presença de um veículo parado no meio da vegetação.

Em depoimento, os militares relataram que quando chegaram próximo ao carro, encontraram a mulher gritando e chorando bastante.

Conforme o relatado, Edilson ainda tentou fugir correndo e resistiu. Foram necessários três agentes para conseguir algemá-lo.

Aumento da pena

Nesta semana, o Ministério Público do Ceará pediu à Justiça do que aumente a pena do motorista de aplicativo.

Ainda de acordo com as informações, o órgão também pede que seja cassado o direito dele de recorrer da sentença em liberdade e que a pena seja cumprida em regime fechado.

