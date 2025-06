Corpo de bebê recém-nascido filho de adolescente de 15 anos é encontrado em cova rasa

Os moradores de Soure, na Ilha do Marajó, se comoveram com um caso ocorrido esta semana. Em um terreno baldio, o corpo de um recém-nascido foi encontrado parcialmente enterrado em uma cova rasa.

De acordo com o portal de notícias DOL, as investigações apontaram que a mãe da criança se tratava de uma adolescente de 15 anos.

A equipe de Polícia Científica do Pará (PCEPA), recolheu evidencias e as investigações ouviram testemunhas e pessoas ligadas ao caso.

A adolescente foi apreendida formalmente por ato infracional análogo ao crime de abandono de incapaz com resultado morte. Ela permanecerá sob custódia e será ouvida em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Civil também apura se outras pessoas participaram do crime.