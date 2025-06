Cão da raça pit bull é contido com arma não letal após atacar jovem de 19 anos

(Polícia Militar do Estado de São Paulo - Divulgação)

Em um novo caso, um jovem de 19 anos foi atacado por um cão da raça pitbull no centro do município de Parapuã, em São Paulo.

Como detalhado pelo site Mais Tupã!, a vítima sofreu ferimentos nos braços, coxa e pé, nesta quarta-feira (11).

Segundo o relato, policiais militares que passavam pelo local presenciaram o ataque e agiram rapidamente, utilizando uma arma de choque (taser) para conter o animal, evitando danos mais graves.

O rapaz foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Parapuã, onde recebeu atendimento médico.

Ainda de acordo com as informações, o animal foi sedado pelo Corpo de Bombeiros, e levado ao setor de zoonoses do município.

Com informações do site Mais Tupã!