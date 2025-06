Mãe de menino que foi jogado da ponte pelo próprio pai fala sobre vida após o crime

Em março de 2025 o Brasil se comoveu com um crime cruel ocorrido em município de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, quando o menino Theo foi jogado de uma ponte pelo próprio pai Tiago Ricardo Felber, 40 anos, que está preso.

O acusado admitiu que o crime foi motivado por vingança e não mostrou arrependimento por decidir matar o próprio filho. A motivação foi que ele não aceitava o término do relacionamento com a ex-companheira e mãe da criança, Abigail Luísa Ferreira Felber.

Meses após o crime, a mãe do menino Theo se emocionou ao desabafar sobre a partida de seu filho.

“É assim que quero sempre lembrar de você: sorrindo, feliz, sendo amado e mimado pela minha família! Que privilégio, que honra ser sua mãe Toquinho! Te amo pra sempre meu amor! 2 meses sem você!”, postou nas redes sociais.

Reprodução (Instagram)

Ela também demonstrou agradecimento pelo apoio da família e a fé que a ampara nesse momento.

“Obrigada Deus pela minha família! Sem vocês eu não conseguiria!”, afirmou. Abigail ainda compartilhou uma emocionante 0raçã0. “Existe uma 0raçã0 muito linda chamada ‘Eu não sei’. Você simplesmente vai para um lugar tranquilo e, diante da presença de Deus, diz: ‘Eu não sei’. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. Eu não sei como lidar com essa dor. Eu não sei como controlar essas emoções. Eu não sei qual é o próximo passo. E então, com a pequena fé que ainda resta em você, diga: ‘mas Tu sabes’”, escreveu.

Tiago Ricardo Felber foi denunciado por homicídio

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou à Justiça Tiago, que confessou o crime e responde por homicídio seis vezes qualificado, tentativa de homicídio cinco vezes qualificado e ameaça.

